Siniestro en la av. Simón Bolívar provoca cierre vial la mañana de este lunes 20 de octubre

Un poste cayó tras el choque de un vehículo en la av. Simón Bolívar

Un poste cayó en la avenida Simón Bolívar, tras el choque de una camioneta la madrugada de este lunes 20 de octubre del 2025. Dos carriles de la vía se encuentran cerrados, según informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

El siniestro ocurrió en la av. Simón Bolívar y Ruta Viva, a la altura de Santa Rosa de Cumbayá, pasadas las 05:00. En imágenes compartidas en redes sociales se observa que una camioneta de color blanco chocó contra el poste, lo que provocó su caída.

El vehículo quedó a un costado de la vía y el poste sobre la calzada. Personal de la AMT se mantiene en el lugar para gestionar el tránsito, indicó la entidad.

El aparatoso siniestro ocurrió a la altura del radar de la avenida Simón Bolívar, en la entrada a la Ruta Viva. Los conductores que transitan por el sector aseguran que hay fuerte congestión vehicular.

(Noticia en desarrollo...)