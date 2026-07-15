Aparatoso siniestro de tránsito en la av. El Inca deja personas heridas este 15 de julio

La camioneta en la que se movilizaban los afectados quedó destrozada

Cerca de las 05:15 se registró un aparatoso siniestro de tránsito en la calle Miguel Arévalo y av. El Inca, en el norte de Quito.

Tres personas resultaron heridas que se movilizaban en una camioneta, que según información preliminar habría perdido pista y se estrelló contra un árbol.

Ambulancia tardó en llegar

Los agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) llegaron hasta el lugar para brindar las primeras atenciones; hasta las 06:00 se esperaba la llegada de una ambulancia para atender a los heridos.

La AMT aplicó un cierre vial en un sentido sobre av. El Inca.

Las rutas alternas son las av. 6 de Diciembre y av. Amazonas.

Tres personas heridas

Pasadas las 06:00 una ambulancia llegó al lugar y trasladó a uno de los tres heridos al hospital Pablo Arturo Suárez. Las otras dos personas fueron estabilizadas en la ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Quito.

Según hipótesis preliminares, los ocupantes señalaron que momentos previos al siniestro se habían detenido para hacer compra en una tienda, donde según relatan habrían sido víctimas de una sustancia tipo escopolamina.

Por la gravedad del siniestro y la condición de las víctimas no se logró identificar quien conducía el vehículo y no se pudo hacer prueba de alcoholemia.