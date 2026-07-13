Guayaquil: Un tráiler se volcó en la Vía a la Costa a la altura de Puerto Azul

Siniestro de un tráiler genera tráfico en la Vía a la Costa

Un siniestro de tránsito se registró este domingo en la Vía a la Costa, en Guayaquil, a la altura de Logos Academy, en sentido hacia la urbanización Puerto Azul.

Agentes de tránsito acudieron al lugar para atender la emergencia y coordinar la circulación vehicular.

Tráiler terminó volcado junto a la vía

La emergencia ocurrió cerca de Logos Academy. Según informó la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), personal de la institución se desplazó hasta el sitio para brindar asistencia y gestionar la movilidad mientras se atendía el incidente.

En videos difundidos en redes sociales se observa un tráiler volcado a un costado de la vía. Varias personas se acercaron al lugar para observar lo ocurrido mientras las autoridades intervenían en la zona.

11:15 Aproximadamente

Siniestro de tránsito en Vía a la Costa, a la altura de Logos, sentido hacia Puerto Azul.

Guayaquil

Cortesía pic.twitter.com/XA1Ax498QA — 🇪🇨 CUPSFIRE (@Cupsfire_gye) July 13, 2026

Tránsito se mantiene con restricciones

El vehículo pesado quedó sobre el parterre de la avenida, por lo que el tránsito no se interrumpió por completo. Sin embargo, las autoridades realizaron controles para garantizar la circulación segura de los vehículos.

Hasta el momento, la ATM no ha informado sobre personas heridas ni las causas que provocaron el volcamiento. Las labores en el sector continuaban mientras se coordinaba el retiro del automotor.