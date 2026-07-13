Mujer se salvó de ser arrollada por un camión que se estrelló contra una vivienda en Puembo

Un camión se impactó contra un inmueble en el sector de Puembo, este lunes 13 de julio de 2026.

Una mujer se salvó de morir la tarde de este 13 de julio de 2026, luego de que un camión perdiera el control y se estrellara contra una vivienda ubicada en el sector de Puembo, en el nororiente de Quito.

El siniestro de tránsito se registró en la intersección de la avenida Oswaldo Guayasamín y el Pasaje Interoceánica, según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Un video muestra el momento en que el vehículo pesado se aproxima a gran velocidad a un local comercial y la mujer logra salir justo antes del impacto.

El camión primero impacta a un automóvil estacionado y luego termina incrustado en el inmueble, pasando a escasos centímetros de la mujer.

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que la afectada, de 40 años, sufrió una herida en el pie izquierdo y recibió atención prehospitalaria en el lugar, donde fue estabilizada.

Los equipos de emergencia acudieron al sitio tras recibir la alerta cerca de las 16:25. Al llegar, constataron que el vehículo pesado había provocado daños en la vivienda.

Debido a la emergencia, la AMT cerró un carril de la avenida Oswaldo Guayasamín, en sentido Quito–Aeropuerto, para facilitar las labores de remoción del vehículo. La circulación fue restablecida alrededor de las 20:07.

El Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) quedó a cargo de las investigaciones para determinar las causas del siniestro y establecer las responsabilidades.