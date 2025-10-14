Quito: Puente vehicular de la avenida Machala tendrá cierres nocturnos por ocho días

Puente vehicular de la avenida Machala tendrá cierres nocturnos por ocho días.

El puente vehicular de la calle Machala, en el norte de Quito, será cerrado por las noches para llevar a cabo trabajos de mantenimiento.

Los cierres nocturnos se aplicarán de 21:00 a 05:00, desde este martes 14 hasta el 21 de octubre de 2025.

En el sitio se llevarán a cabo labores de mantenimiento preventivo, que corresponden al cambio de juntas de dilatación.

Estas acciones se llevarán a cabo en seis puentes vehiculares de Quito. Estos son: Mariscal Sucre y Machala (sector El Recreo), 10 de Agosto y Atahualpa, Av. Simón Bolívar y Ruta Viva.

El cambio de juntas de dilatación es clave para extender la vida útil de estas estructuras y prevenir fisuras, grietas y hundimientos, apuntó el Municipio capitalino.

Durante los cierres el personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) estará en el sitio para gestionar la movilidad. Asimismo, la autoridad de tránsito recomendó tomar rutas alternas.

Además, la municipalidad agregó que la vía quedará completamente habilitada desde las 05:00 y en condiciones seguras para quienes circulen por ahí.