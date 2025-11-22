Cierres viales en Quito este sábado 22 hasta las 12:30 por competencia Clásica Cantuña

Competencia Clásica Cantuña se desarrolla en el Centro Histórico de Quito

Inspirada en la leyenda de Francisco de Cantuña, un personaje histórico de Quito que habría construido la iglesia de San Francisco en tiempo récord y de forma milagrosa, regresa en el marco de las fiestas de la capital la 'Competencia Clásica Cantuña'.

Esta carrera de downhill urbano que se celebra anualmente en el Centro Histórico de Quito, y cuya edición de 2025 se realizará este sábado 22 y domingo 23 de noviembre.

Por el evento la Agencia Metropolita de Tránsito (AMT) anunció cierres viales que se aplicarán desde las 07:00 hasta las 12:30 durante los días de competición.

Este sábado están previstos cierres viales en las siguientes calles e intersecciones:

Ramón Navas y Agoyán

Rafael Barahona, Bahía de Caráquez y Ambato

Venezuela, Loja Y Guayaquil

Guayaquil, Rocafuerte y Joaquín Paredes.

La 'Competencia Clásica Cantuña'

Modalidad: Downhill urbano en bicicleta de montaña.

Ruta: Comienza en el Panecillo y termina en el Parque Cumandá, pasando por calles empedradas, escalinatas, plazas y otros obstáculos en el Centro Histórico.

Participantes: Atrae a ciclistas de alto nivel tanto a nivel nacional como internacional en diversas categorías (Rigidas Élite, Master A, Juvenil, Pro Élite).

Objetivo: Reactivar el turismo, la economía local y la identidad cultural del centro de la ciudad, además de ser un evento deportivo de alto nivel.

Edición 2025: Se celebra el 22 y 23 de noviembre del 2025, con un circuito técnico diseñado profesionalmente para garantizar la seguridad de los corredores y espectadores.