Cierres viales por el partido de Liga de Quito vs Palmeiras arrancan a las 13:00

El partido por los cuartos de final de la Copa Libertadores entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y Palmeiras se disputará, este miércoles 16 de septiembre de 2026, en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El encuentro está previsto para las 17:00.

Para garantizar la seguridad de los asistentes al evento, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) implementará un operativo de tránsito, que contempla cierres viales desde las 13:00 y se mantendrán hasta las 21:00.

Cierres viales desde las 13:00

Cacica Quilago, desde la calle John F. Kennedy hasta la av. Diego Vásquez de Cepeda.

Hermensz Van Risn Rembrandt, desde La Esperanza hasta la calle Juana Terrazas.

La Esperanza, entre la av. John F. Kennedy y la Hermensz Van Risn Rembrandt.

Cierres desde las 16:00

John F. Kennedy y Ramón Chiriboga.

John F. Kennedy y Cacica Quilago.

John F. Kennedy y Gustavo Lemus.

John F. Kennedy y La Esperanza.

John F. Kennedy y Pablo Picasso.

John F. Kennedy y Leonardo Da Vinci.

Av. De la Prensa y Gustavo Lemus.

Av. De la Prensa y Pablo Picasso.

Gustavo Lemus y David Ledesma.

La Esperanza y Camilo Guachamín.

La Esperanza y Hermensz Van Risn Rembrandt.

Hermensz Van Risn Rembrandt y Vincent Van Gogh.

Juana Terrazas y Tomasa Mideros.

Juana Terrazas y Vincent Van Gogh.

Av. Diego Vásquez de Cepeda y Cacica Quilago.

Rutas alternas:

Av. De la Prensa.

Av. Diego Vásquez de Cepeda.

Calle Ramón Chiriboga.

Calle Pablo Picasso.

Calle Gustavo Lemus.

Calle Tomasa Mideros.

Av. Mariscal Sucre.

Calle Camilo Guachamín.

Para este operativo, la AMT desplegará 75 agentes civiles de tránsito, quienes estarán a cargo de gestionar la circulación en los alrededores del estadio.

La institución recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos, respetar las indicaciones de los agentes y evitar estacionar en lugares no permitidos.