232 cierres viales en Quito por las carreras 15k y 21k este domingo
El Metro de Quito iniciará sus operaciones a las 05:30 el domingo 31 de mayo por la carrera Quito 15 k y Media Maratón 21k.
La AMT aplicará cierres viales por la carrera 15k y 21k.
Quito 15K
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Actualizado:
29 may 2026 - 08:36
Quito tendrá 232 cierres viales el domingo 31 de mayo de 2026 por la carrera Quito 15k y Media Maratón 21k.
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) precisó que serán cerradas 133 vías principales y 99 secundarias.
Según información de los organizadores, los participantes de la carrera de 21 kilómetros deberán presentarse desde las 05:45, mientras que los corredores de la prueba 15K deberán hacerlo desde las 06:15, de acuerdo con las categorías asignadas.
La salida de ambas competencias será desde el sur de Quito, en la avenida Maldonado y El Tablón.
Mientras que la meta será ubicada en el Estadio Olímpico Atahualpa, en el norte capitalino.
Por otra parte, el Paseo Dominical quedará suspendido por completo el domingo.
Ubicación de los cierres vehiculares y vallados de la AMT
Los cierres viales arrancarán a las 00:00 del domingo y serán:
- Av. 6 de Diciembre y José Correa
- José Correa y Gonzalo Serrano
- José Correa y S. Quintero
- José Correa y Carlos Arroyo del Río
- José Correa y av. Eloy Alfaro
- Manuel M. Sánchez y av. Eloy Alfaro
- Manuel M. Sánchez y Carlos Arroyo del Río
- Manuel M. Sánchez y S. Quintero
- Germán Alemán y Juan Ramírez
- Manuel M. Sánchez y Javier Arauz
- Manuel M. Sánchez y av. 6 de Diciembre
Los cierres con vallados se instalarán a las 03:00 y serán:
- Av. 6 de Diciembre y av. Portugal
- Av. Naciones Unidas y av. De los Shyris
- Av. Naciones Unidas y av. República del Salvador
- Av. República de El Salvador y Suecia
- Av. Portugal y av. República del Salvador
- Av. 6 de Diciembre y av. Gaspar de Villarroel
- Av. 6 de Diciembre y El Telégrafo
- Av. 6 de Diciembre y El Mercurio
- Av. 6 de Diciembre y El Comercio
El detalle completo de los cierres viales se puede revisar a continuación:
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