232 cierres viales en Quito por las carreras 15k y 21k este domingo

La AMT aplicará cierres viales por la carrera 15k y 21k.

Quito tendrá 232 cierres viales el domingo 31 de mayo de 2026 por la carrera Quito 15k y Media Maratón 21k.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) precisó que serán cerradas 133 vías principales y 99 secundarias.

Según información de los organizadores, los participantes de la carrera de 21 kilómetros deberán presentarse desde las 05:45, mientras que los corredores de la prueba 15K deberán hacerlo desde las 06:15, de acuerdo con las categorías asignadas.

La salida de ambas competencias será desde el sur de Quito, en la avenida Maldonado y El Tablón.

Mientras que la meta será ubicada en el Estadio Olímpico Atahualpa, en el norte capitalino.

Por otra parte, el Paseo Dominical quedará suspendido por completo el domingo.

Ubicación de los cierres vehiculares y vallados de la AMT

Los cierres viales arrancarán a las 00:00 del domingo y serán:

Av. 6 de Diciembre y José Correa

José Correa y Gonzalo Serrano

José Correa y S. Quintero

José Correa y Carlos Arroyo del Río

José Correa y av. Eloy Alfaro

Manuel M. Sánchez y av. Eloy Alfaro

Manuel M. Sánchez y Carlos Arroyo del Río

Manuel M. Sánchez y S. Quintero

Germán Alemán y Juan Ramírez

Manuel M. Sánchez y Javier Arauz

Manuel M. Sánchez y av. 6 de Diciembre

Los cierres con vallados se instalarán a las 03:00 y serán:

Av. 6 de Diciembre y av. Portugal

Av. Naciones Unidas y av. De los Shyris

Av. Naciones Unidas y av. República del Salvador

Av. República de El Salvador y Suecia

Av. Portugal y av. República del Salvador

Av. 6 de Diciembre y av. Gaspar de Villarroel

Av. 6 de Diciembre y El Telégrafo

Av. 6 de Diciembre y El Mercurio

Av. 6 de Diciembre y El Comercio

El detalle completo de los cierres viales se puede revisar a continuación: