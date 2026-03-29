Cierres viales en cinco sectores de Quito por procesiones de Domingo de Ramos

La procesión de Domingo de Ramos se realiza en distintos puntos de la capital este domingo 29 de marzo del 2026.

La procesión de Domingo de Ramos se realiza este 29 de marzo del 2026 en distintos sectores de Quito. Por ello, las autoridades dispusieron el cierre de algunas vías y operativos de control en Conocoto, Guajaló, Chillogallo y Tumbaco, además del Centro Histórico.

En el centro histórico la procesión arranca pasadas las 09:30 y recorrerá la calle Venezuela, desde la Basílica del Voto Nacional hasta la Plaza de San Francisco. Luego, las 11:00, se celebrará la misa campal y bendición de ramos en la misma plaza.

Este operativo se extenderá hasta las 14:00 cuando se prevé que finalice la misa campal. El despliegue estará enfocado en la gestión de aglomeraciones, la prevención de incivilidades y delitos de oportunidad, así como en el control del comercio autónomo y la mitigación de riesgos en el espacio público, indicó el Municipio de Quito.

Cierres en otros puntos

La procesión del Domingo de Ramos también se realiza en otros puntos de Quito. Por ello la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realizará operativos de tránsito en otras zonas como Chillogallo, Conocoto y Tumbaco.

Sector Chillogallo

Por misa campal y procesión de Domingo de Ramos, el plan operativo iniciará desde las 09:30 hasta las 10:30.

Vías cerradas:

Alfredo Escudero y Alóag

Alfredo Escudero y La Maná

Alfredo Escudero e Insinliví

Alfredo Escudero y Chilla

Av. Mariscal Sucre y Cusubamaba

Av. Mariscal Sucre y Taisha

Av. Mariscal Sucre y S25JS 25 J Y Julián Estrella

Joaquín Ruales y Talabera

Joaquín Ruales y Diego Céspedes

Joaquín Ruales y Luis López

Ambrocio Acosta y Marcos Escorza

Ambrocio Acosta y Luis López

Los cierres serán progresivos mientras avances los participantes de la procesión.

Sector Conocoto

Otro plan operativo se realizará por la procesión de Ramos en Conocoto, desde las 08:30 hasta las 10:00.

Vías Cerradas:

García Moreno y Leónidas PlazaLeonidas Plaza e llalóJosé J. de Olmedo y Juan Montalvo

El personal de la AMT mantendrá constante control de vehículos que hagan mal uso del espacio público vial en el sector donde se desarrollará la caminata.

Guajaló

La Merced

Tumbaco