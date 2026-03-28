AMC clausura a dos hostales que funcionaban en el sur de Quito

Personal de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) en el operativo montado en dos hostales que funcionaban en el sur de Quito.

Personal de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró la noche del viernes 27 de marzo de 2026 a dos hostales que funcionaban en el sur de Quito, tras evidenciar el consumo en su interior de sustancias sujetas a fiscalización, condiciones de insalubridad y el incumplimiento de normas técnicas de seguridad contra incendios.

Durante la intervención en una hostal de La Ajaví, ubicada a pocos metros del parque Chino de Solanda, se encontraron 33 teléfonos celulares, además de relojes, joyas y cadenas de oro, todas de dudosa procedencia, sin que su origen fuera justificado por la persona a cargo. Además, en las habitaciones de la parte alta del inmueble se evidenció el consumo de sustancias sujetas a fiscalización.

Las condiciones sanitarias del lugar representaban un riesgo para la salud de los usuarios. Se identificó, además, la acumulación de excremento y plumas de palomas en áreas destinadas al descanso de los huéspedes y el estado de insalubridad de los baños. También se encontraron pipas, cigarrillos y restos de sustancias sujetas a fiscalización.

Ante estas irregularidades, el establecimiento fue clausurado por incumplir las normas técnicas municipales de seguridad contra incendios, tras un informe del Cuerpo de Bomberos y se inició un procedimiento administrativo sancionador en contra del propietario del inmueble, quien podría enfrentar una multa de USD 2 350 correspondiente a cinco remuneraciones básicas unificadas por el incumplimiento de normas de seguridad contra incendios, además de una sanción adicional de hasta USD 2 500 por infringir la normativa de Quito Turismo, es decir, las multas podrían alcanzar hasta los USD 4 850.

En el segundo establecimiento, en Barrionuevo, también sur de Quito, se detectó el consumo de sustancias ilícitas y una cocina instalada en una habitación usada como vivienda, lo que representaba un riesgo para la seguridad de la persona que habitaba el lugar y de los huéspedes del hostal. Por estas condiciones, el establecimiento fue clausurado por incumplir las normas técnicas que establece el Cuerpo de Bomberos.

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En este último caso, el propietario podría enfrentar una multa de USD 4 700 por incumplir las normas técnicas, así como una sanción adicional de hasta USD 1 880 por operar sin licencia de funcionamiento. En total, las multas podrían ascender hasta USD 6 580.

Según la AMC, en 2024 se realizaron 38 procedimientos de sanción a este tipo de establecimientos, en 2025 se registraron 15 y en lo que va de este año se han iniciado ocho procedimientos y seis clausuras, como parte de los operativos permanentes de control.