Policía libera a cuatro personas reportadas como desaparecidas en la provincia de Los Ríos

Policía localiza y libera a cuatro hombres reportados como desaparecidos en Los Ríos

El comandante general de la Policía Nacional del Ecuador, Pablo Dávila anunció la localización de los cuatro hombres reportados como desaparecidos en la provincia de Los Ríos.

El trabajo coordinado entre las unidades investigativas de la Policía permitió que la noche este miércoles 29 de octubre se localizara y liberara a los cuatro ciudadanos.

Tras el despliegue de operativos de búsqueda y rescate los agentes policiales localizaron a los hombres en la vía Mocache - Jauneche, en el cantón Vinces.

Este fue el lugar donde el pasado 28 de octubre se vio por última vez a los cuatro hombre que eran técnicos de equipos de comunicaciones. Las víctimas se trasladaban en un vehículo, junto a un conductor para realizar labores de mantenimientos.

Previamente la Policía había logrado identificar y ubicar el vehículo en el que se movilizaban los técnicos identificados como: Raul Leonrado Andrade Molina, Cristhian Fernando Torres Juiña, Jose Daniel Acero Guanoluisa y Christian Rene Zambrano Caicedo.

Tras la liberación, el comandante Dávila señaló que las investigaciones continúan para identificar y capturar a los responsables de este hecho delictivo.