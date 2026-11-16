La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró un centro clandestino de rehabilitación en Píntag, donde 22 mujeres permanecían encerradas con candado.

Un operativo interinstitucional permitió clausurar un centro de rehabilitación clandestino para mujeres en la parroquia de Píntag, en el suroriente de Quito.

En el interior del inmueble fueron encontradas alrededor de 22 mujeres, varias de ellas retenidas contra su voluntad.

La intervención fue ejecutada este lunes 16 de noviembre de 2026 por la Agencia Metropolitana de Control (AMC).

Se ejecutó en coordinación con la Policía, el Ministerio de Salud Pública y la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess).

Las internas rescatadas denunciaron presunto maltrato físico dentro de la vivienda de dos pisos, que operaba sin permisos de funcionamiento y cobraba entre USD 200 y USD 500 mensuales según el estatus económico de las familias. AMC

Encerradas con candado y denuncias de maltrato

Durante la inspección a la vivienda de dos pisos, las autoridades constataron que las internas permanecían encerradas bajo candado.

Entre el grupo de mujeres rescatadas se encontraron cuatro menores de edad y una mujer en estado de gestación.

Tras ser abordadas por los equipos de control y salud, las víctimas denunciaron haber sufrido un presunto maltrato físico dentro del establecimiento.

Además, los inspectores verificaron que la clínica operaba en condiciones insalubres.

En el área de cocina se encontraron alimentos en estado de descomposición almacenados dentro de un refrigerador que desprendía olores fuertes.

Durante la inspección, las autoridades comprobaron que el establecimiento operaba en condiciones insalubres y almacenaba alimentos descompuestos en un refrigerador que desprendía olores fuertes. AMC

Cobros diferenciados y captación sin redes sociales

De acuerdo con los testimonios recabados en el sitio, las mujeres provenían de ciudades como Puyo y Latacunga, así como de diversas provincias de la Costa.

El centro operaba de manera reservada:

Captación: No contaba con perfiles en redes sociales; funcionaba exclusivamente mediante recomendaciones o referencias personales.

No contaba con perfiles en redes sociales; funcionaba exclusivamente mediante recomendaciones o referencias personales. Duración y tarifas: Los supuestos tratamientos duran alrededor de siete meses .



El costo mensual oscilaba entre USD 200 y USD 500 , tarifa que se fijaba de acuerdo con el estatus social de cada familia.

Sanciones y balance de controles en Quito

La AMC procedió con la clausura inmediata del establecimiento por carecer de los permisos legales de funcionamiento.

El propietario del lugar podría enfrentar una sanción económica de cinco a ocho salarios básicos unificados.

Mónica Vaca, supervisora encargada de la AMC, exhortó a la ciudadanía a verificar siempre los permisos oficiales antes de internar a un familiar en un centro de recuperación, con el objetivo de garantizar una atención digna y segura.

Según cifras de la entidad municipal, en lo que va de 2026 se han ejecutado 20 clausuras a centros clandestinos de rehabilitación en Quito.