Entre las medidas previstas está la instalación de 1 000 metros cuadrados de geomembrana.

El Municipio de Guayaquil realizó este lunes 16 de noviembre una inspección técnica en el cerro Santa Ana, tras el deslizamiento de tierra registrado durante el fin de semana.

En los exteriores del edificio El Astillero se observan barreras y cintas de seguridad que delimitan el área comprometida para evitar el acercamiento de peatones.

Entre las medidas anunciadas está la colocación de aproximadamente 1 000 metros cuadrados de geomembrana, con el objetivo de evitar que el agua lluvia continúe filtrándose en el terreno y afectando la estabilidad del talud.

Otra de las intervenciones que se analiza es el reforzamiento del muro de contención Allan Falconi Se observan barreras y cintas de seguridad que delimitan el área comprometida. Allan Falconi Las restricciones de acceso se mantienen tanto en la parte alta del cerro Allan Falconi

Para determinar los trabajos necesarios, los equipos técnicos realizan evaluaciones de la ladera y utilizan un dron equipado con tecnología LiDAR, que permite obtener mediciones y levantamientos de alta precisión de la superficie del terreno.

En estas inspecciones participan equipos de SEGURA EP, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el Ministerio de Infraestructura y Transporte y la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Guayaquil.

Las restricciones de acceso se mantienen tanto en la parte alta del cerro, en el mirador de Las Peñas, como en la zona baja, junto al edificio El Astillero y la Plaza Pilsener. Además, se suspendieron temporalmente las actividades del Museo de la Música Popular Julio Jaramillo y de los espacios de Barcelona y Emelec.

La emergencia se originó el sábado 14 de noviembre, aproximadamente a las 14:00, cuando se registró un desprendimiento de tierra en el cerro Santa Ana, luego de las lluvias en Guayaquil. El hecho obligó a evacuar preventivamente a los huéspedes del edificio

El Astillero, ante el riesgo que representa la inestabilidad del terreno. Las autoridades mantienen el monitoreo de la zona mientras se determinan las intervenciones necesarias para reducir el riesgo de nuevos desprendimientos y garantizar la seguridad en este sector de Puerto Santa Ana.