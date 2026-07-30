ANT aprueba incremento del 25% en pasajes de buses intra e interprovinciales

ANT aprobó el alza de pasajes en buses inter e intraprovinciales de Ecuador.

Los pasajes de buses interprovinciales e intraprovinciales se incrementarán un 25% tras la aprobación de las Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

La ANT emitió una resolución el 25 de julio de 2026. Sin embargo, la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros Intra e Interprovincial del Ecuador (Fenacotip) aseguró que las nuevas tarifas se aplicarán desde el 1 de agosto.

La Resolución mantiene una tarifa preferencial para adultos mayores, niños y personas con discapacidad. Para ellos el valor del pasaje se mantiene en el 50% del precio regular.

La ANT advirtió que se aplicarán sanciones para quienes apliquen la medida antes de su publicación.

Equipos de Teleamazonas constataron que hay cooperativas de buses que ya cobran los nuevos valores en terminales terrestres.

Asimismo, la Resolución establece que estas tarifas estarán vigentes hasta que la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial efectúe la revisión, validación e implementación.

El incremento se da luego de que las autoridades analizaran las tarifas congeladas desde 2021 y tras la eliminación del subsidio del diésel.

El cambio también coincide con el fin del pago de compensaciones a los transportistas.