Clausuran night club tipo búnker al norte de Quito tras crimen del cantante Magnus R Troy

Un night club que operaba de manera ilegal en el sector La Bota, al norte de Quito, fue clausurado este sábado 27 de septiembre del 2025. La sanción se aplicó tras la muerte del cantante Magnus R Troy.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) junto con agentes de la Policía Nacional, Secretaría de Seguridad del Municipio y Cuerpo de Bomberos inspeccionaron el lugar, que funcionaba en las calles Anansayas y Chediak.

Durante los controles se verificó que el establecimiento "funcionaba en la madrugada y que había sido acondicionado como un búnker para dificultar el ingreso de las autoridades", detallóa la AMC. En el lugar también se encontraron vías de escape y túneles.

Este night club tampoco contaba con permisos municipales y el Cuerpo de Bomberos de Quito determinó graves incumplimientos en las normas de prevención de incendios.

Por estas irregularidades, el propietario podría enfrentar multas de 15 salarios básicos, es decir, 7 050 dólares por la falta de permisos y de 5 salarios (2 350 dólares) por incumplimiento de las normas de prevención de incendios.

En este lugar, la madrugada del sábado 27 de septiembre se registró el crimen del cantante esmeraldeño Magnus R Troy, conocido en Ecuador por su relevancia en el dancehall.