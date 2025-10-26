El COE pronostica más lluvias en Quito la tarde de este domingo 26 de octubre de 2025

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) anunció que este domingo 26 de octubre de 2025 las lluvias continuarán un Quito, un día después de que se registraran deslaves e inundaciones en sectores del norte de la urbe.

El COE de Quito basado en el reporte del Inamhi, Quito tendrá una mañana nublada, mientras que para la tarde y noche se registrarían lluvias y tormentas. Localidades cercanas hacia el norte, como Pedro Moncayo y Cayambe, además del sur, como Rumiñahui y Mejía, también registrarán lluvias y tormentas durante esta jornada. El pronóstico comprende entre las 07:00 y las 19:00.

La sala situacional del COE está activa monitoreando las lluvias y los distintos puntos que son vulnerables.