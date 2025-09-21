Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Quito

Colapso estructural en escuela de Quito; Riesgos evalúa daños y se retiran escombros

El techo de un coliseo de la Escuela República de Venezuela, en Quito, colapsó la tarde de este domingo 21 de septiembre del 2025.

Colapso estructural en escuela de Quito. Bomberos atendieron la emergencia. Domingo 21 de septiembre del 2025.

COE Quito

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

21 sep 2025 - 22:46

Unirse a Whatsapp

El Centro de Operaciones de Emergencia del Distrito Metropolitano de Quito (COE) informó un colapso estructrural en la Escuela República de Venezuela, ubicada en el norte de la ciudad. 

La emergencia se reportó la tarde de este domingo 21 de septiembre del 2025. Y se informó que personal del Cuerpo de Bomberos Quito acudió al sitio. El COE  indicó que las acciones también se coordinaron con personal del Ministerio de Educación.

Según las imágenes, colapsó el techo un aparente coliseo del plantel educativo, lo cual habría sido causado por las fuertes lluvias registradas la tarde de este domingo en los diferentes sectores de Quito. 

Asimismo, debido a las fuertes lluvias, el Cuerpo de Bomberos Quito informó que también atendió emergencias en los sectores de: Las Casas, Conocoto, Obrero Independiente y El Rosal

Personal de primera respuesta acudió al sector de Las Casas para el retiro de escombros causados por la caída de un árbol

Desde el Cuerpo de Bomberos se recordó a la ciudadanía que en caso de alguna emergencia comunicarse de inmediato al 911

Te puede interesar