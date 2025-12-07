Un colectivo de venezolanos anuncia una marcha en Quito por Nobel de María Corina Machado

El comando 'Con Vzla Ecuador' realizará una marcha pacífica este domingo 7 de diciembre del 2025, a las 17:30, en el norte Quito. El punto de concentración será en la intersección de la avenida 6 de Diciembre y Gaspar Villarroel.

El objetivo de esta actividad, según los organizadores, es para visibilizar la situación política en Venezuela. También destacar el Premio Nobel de la Paz 2025 otorgado a María Corina Machado y al pueblo venezolano, fortaleciendo la conciencia internacional sobre derechos humanos y democracia en Venezuela.

La movilización denominada “El Nobel es Nuestro” se enmarca dentro de una serie de acciones internacionales de Con Vzla tras la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025. La iniciativa tiene como objetivo principal resaltar los esfuerzos ciudadanos por la libertad y la democracia en Venezuela.

Desirée Olaves, representante de María Corina Machado en Ecuador, declaró: “Desde Ecuador levantamos nuestra voz por la libertad. El Nobel reconoce la fuerza de un pueblo que no se rinde. Cada paso que daremos este 7 de diciembre es por la verdad, la justicia y la libertad que Venezuela merece”.

El evento busca concienciar a la ciudadanía ecuatoriana sobre los desafíos políticos y sociales que enfrenta Venezuela. Esto mientras se fortalece la solidaridad internacional con los movimientos de resistencia pacífica dentro del país vecino.

Se prevé la participación de ciudadanos venezolanos residentes en Ecuador, activistas y miembros de organizaciones civiles, todos con el propósito de visibilizar la importancia del Premio Nobel de la Paz 2025.

La marcha se realiza en un contexto de alta cobertura mediática, lo que permite que la causa venezolana gane visibilidad en plataformas internacionales. Esto contribuye a la difusión de los conceptos de libertad, justicia y democracia.