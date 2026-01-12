Colocan seis nuevos radares educativos en las avenidas Simón Bolívar y Ruta Viva

Los radares están colocados en puntos estratégicos en los que hay mayor siniestralidad

Seis nuevos radares empezaron a funcionar a lo largo de las avenidas Simón Bolívar y Ruta Viva desde este lunes 12 de enero del 2026. Según el Municipio de Quito, los dispositivos tienen carácter educativo y no sancionador.

Los seis radares se colocaron en sectores identificados como de alta siniestralidad, asociados al exceso de velocidad. Los dispositivos fueron adquiridos por el Municipio de Quito gracias a los recursos obtenidos tras el reconocimiento internacional Speed Challenge y el galardón otorgado por Bloomberg Philanthropies.

Los radares se encuentran ubicados en:

Avenida Simón Bolívar, sentido sur–norte, a la altura de El Troje.

Avenida Simón Bolívar y San Martín, sentido sur–norte, a la altura de la estación EMGIRS.

Avenida Simón Bolívar, sentido sur–norte, a la altura de Puengasí.

Avenida Simón Bolívar y Sarahurco, sentido sur–norte, a la altura de MasGas.

Ruta Viva, sentido norte–sur, punto de referencia: Sector Yanazarapata.

Ruta Viva, sentido este–oeste, punto de referencia: a 170 metros del puente vehicular, sector La Morita.

La ubicación de los radares fue determinada mediante un estudio técnico basado en los índices de siniestralidad registrados tanto en la avenida Simón Bolívar como en la Ruta Viva, detalló en Municipio en un comunicado.

Recalcó que los radares educativos tienen un enfoque preventivo y no sancionador. Los equipos muestran la velocidad de circulación de los vehículos y registran información como la carga vehicular, hora y fecha.

Sus pantallas pueden marcar hasta tres dígitos (de 0 a 199), funcionan con energía solar y cuentan con señalética que permite identificar claramente los puntos donde se encuentran instalados. La operatividad y funcionamiento de los radares educativos estará a cargo de los Agentes Civiles de Tránsito (ACT) y del personal técnico de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).