Municipio de Quito denuncia incidentes en convención de ADN en coliseo de Calderón

Polémica por convención provincial de ADN en Coliseo de Calderón en Quito

En redes sociales el Municipio de Quito denunció incidentes previo a la convención provincial del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) en el coliseo de Calderón, al norte de la ciudad.

El comunicado señala que militantes de ADN retuvieron e intimidaron a funcionarios y profirieron "expresiones de descrédito y atentatorias contra el Alcalde de Quito".

El Municipio detalló cuatro hechos sucedidos el 7 de enero previo a la convención del movimiento que se desarrolló el día sábado 10. Estas fueron el ingreso al Coliseo de Calderón, bien de propiedad municipal, para colocar propaganda política y pintar paredes sin autorización.

Durante estas acciones se "retuvo contra su voluntad" a funcionarios municipales y se les impidió funciones de control, aseguró el Municipio.

Por su parte la ministra de Gobierno y directora provincial del movimiento ADN, Nataly Morillo, el día del evento sostuvo que Pabel Muñoz dispuso que se soldaran las puertas del coliseo para que no se desarrolle la convención.

"Nos tienen miedo, por eso bloquearon no solo a ADN, sino que el Alcalde no quiere que Quito progrese (...) le bloquearon la puerta jóvenes deportistas que querían ingresar y no les dejaron entrar a estos espacios deportivos", sostuvo Morillo.

El Municipio rechazó las declaraciones de Morillo por "tergiversar" los hechos y hablar contra el Alcalde.