Centro de Matriculación Bicentenario suspende atención los días 26 y 27 de febrero por traslado

El Centro de Matriculación Bicentenario se trasladará a partir del lunes 2 de marzo de 2026 a sus nuevas instalaciones ubicadas en la av. De la Prensa y Amazonas (antiguo aeropuerto).

Por esta medida la atención presencial en las actuales instalaciones, ubicadas en la calle Iturralde y av. De la Prensa, se mantendrá hasta el miércoles 25 de febrero, en horario de O8h00 a 16h30.

Y durante los días jueves 26 y viernes 27 de febrero no habrá atención al público porque se realizarán los trabajos de traslado, instalación y conectividad de los equipos y plataformas institucionales.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) señaló que este cambio se da con el objetivo de garantizar un servicio óptimo, eficiente y transparente.

El horario de atención en las nuevas instalaciones será de lunes a viernes, de 08h00 a 16h30.

La AMT recordó que este traslado se efectúa en el período en el que la atención a la ciudadanía, debido al cierre temporal de la Agencia Nacional de Tránsito, se encuentra restringida exclusivamente para la matriculación de vehículos nuevos y la entrega de placas.