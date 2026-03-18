Ejército extiende plazo de inscripción para bachilleres aspirantes a oficiales y tropa

Soldados ecuatorianos patrullan por una calle efrente al Palacio de Crondelet en Quito

Las inscripciones estaban listas para cerrarse el viernes 20 de marzo, pero el Ejército ecuatoriano anunció que amplía el plazo hasta el martes 31 de marzo del 2026.

En una transmisión en directo la Dirección de Comunicación de la institución militar señaló que el cambio de fecha obedece a la solicitudes de ampliación de aspirantes que han tenido poroblemas con documentos personales.

La convocatoria está abierta para bachilleres que tengan entre 18 y 21 años de edad.

Una vez concluido el plazo de inscripcioón se realizarán las pruebas médicas.

Los pasos para postular son gratuitos y en línea: