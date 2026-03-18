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Ecuador

Ejército extiende plazo de inscripción para bachilleres aspirantes a oficiales y tropa

La convocatoria está abierta para bachilleres que tengan entre 18 y 21 años de edad.

Soldados ecuatorianos patrullan por una calle efrente al Palacio de Crondelet en Quito

EFE

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

18 mar 2026 - 17:05

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Las inscripciones estaban listas para cerrarse el viernes 20 de marzo, pero el Ejército ecuatoriano anunció que amplía el plazo hasta el martes 31 de marzo del 2026.

En una transmisión en directo la Dirección de Comunicación de la institución militar señaló que el cambio de fecha obedece a la solicitudes de ampliación de aspirantes que han tenido poroblemas con documentos personales.

La convocatoria está abierta para bachilleres que tengan entre 18 y 21 años de edad.

Una vez concluido el plazo de inscripcioón se realizarán las pruebas médicas.

Los pasos para postular son gratuitos y en línea:

  • Ingresar a la página web oficial del Ejército Ecuatoriano www.ejercitoecuatoriano.mil.ec o a este enlace de inscripción directa
  • Buscar la pestaña 'Reclutamiento' y dar clic en 'Armas y Servicios'
  • Escoger la escuela donde desea formarse
  • Dar clic en 'link de inscripción'
  • Crear un usuario, contraseña y llenar los datos personales
  • Se emitirá un comprobante de inscripción que tendrá que ser adjutado a la carpeta virtual
  • Volver a 'Reclutamiento',  'Armas y Servicios' y dar clic en 'Documentos y modelos de carpeta'
  • Llenar cada uno de los documentos y armar la carpeta virtual

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