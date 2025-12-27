Estos programas se realizarán el miércoles 31 de diciembre del 2025 por el Año Viejo en Quito

La feria de monigotes es parte de una tradición por el 31 de diciembre

El Municipio de Quito ha preparado una agenda de actividades artísticas y culturales para recibir con alegría al 2026. En la agenda para el miércoles 31 de diciembre constan la Fiesta de Inocentes en los barrios quiteños, y los simultáneos Festivales de Fin de Año en el norte y sur de la ciudad.

Está previsto que se reaicen desfiles, talleres de disfraces, una feria de monigotes y dos festivales de años viejos. Además en Quito se han planeado otras actividades recreativas como la carrera de viudas que es parte de la tradición.

"La propuesta busca que la ciudadanía tenga opciones cercanas, gratuitas y de calidad para celebrar en comunidad y cerrar el año en un ambiente festivo y seguro", sostiene un comunicado del Municipio de Quito.

Miércoles 31 de diciembre

Festival de Fin de Año Norte (Años viejos), se realizará en la avenida Amazonas, desde las 11h00. Acceso libre.

Festival de Fin de Año Sur (Años viejos), se desarrollará en la avenida Teniente Hugo Ortiz, Tribuna del Sur, desde las 11h00. Acceso libre.

Feria de monigotes, la Administración Zonal Quitumbe invita a disfrutar de esta actividad, que se realizará en la avenida Quitumbe, desde las 10h00, la entrada es libre.

Exposición ‘Los ángeles de Charly’, en el Centro Cultural Benjamín Carrión Bellavista, ubicado en las calles Giacomo Rocca N33-32 y Bosmediano, estará abierta hasta el 31 de diciembre, acceso libre.

Concurso de viudas en una tarima. En equipos de dos hasta cinco integrantes, los participantes presentarán tu mejor coreografía y un disfraz por premios económicos Será en la Av. Amazonas y Colón de 11:00 a 18:00

Recomendaciones de las autoridades

Las autoridades recomiendan tomar previsiones. Así, quienes decidan asistir pueden usar el transporte público o medios alternativos para llegar a los eventos, llegar con anticipación y atender las recomendaciones del personal de seguridad y agentes de tránsito. El acceso a todas las actividades es libre.

Con esta programación, el Municipio de Quito refuerza su objetivo de fomentar la cohesión social a través de la cultura y el esparcimiento, brindando opciones de calidad.