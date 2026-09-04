El ciclista francés del UAE Pavel Sivakov abandona la Vuelta a España

El ciclista francés del equipo Groupama-FDJ, Bastien Tronchon, reacciona tras ganar la décima etapa de la Vuelta a España 2026.

El equipo UAE, que ya había perdido a su líder y gran favorito Tadej Pogacar, se quedó este viernes sin el francés Pavel Sivakov, con lo que sólo cuenta con cuatro corredores en la Vuelta a España.

El abandono de Sivakov fue anunciado por la organización a falta de un centenar de kilómetros para la meta de la 13ª etapa situada en la localidad andaluza de Loja.

El abandono del ciclista francés del UAE llega al día siguiente de que también renunciara el australiano Jay Vine, con lo que el UAE se quedó con sólo cuatro corredores de los ocho que iniciaron la carrera en Mónaco el 22 de agosto.

La organización no ha precisado el motivo del abandono, pero el francés, 42º de la clasificación general, había afirmado sentirse muy cansado en los últimos días.

Esta edición 2026 de la Vuelta se está convirtiendo en un suplicio para el UAE, que perdió a su jefe de filas Tadej Pogacar por una caída en la 8ª etapa, cuando el esloveno lideraba de manera destacada la general.

Junto a Sivakov, también abandonó este viernes el austríaco del Decathlon Gregor Mühlberger, tras una caída en los inicios de la etapa que finalizará en Loja tras 192,8 km.

La Vuelta a España finalizará el próximo 13 de septiembre en Granada, en el sur de España.