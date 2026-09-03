Investigan a conductor que circuló en contravía y se quedó dormido en Quito

Momento en que un vehículo circula por la Av. Velasco Ibarra en contravía.

Un conductor fue captado mientras circulaba en contravía a lo largo de la avenida Velasco Ibarra, en sentido sur-norte.

En imágenes registradas en video se observa cómo el vehículo transitaba de forma peligrosa e invadió el carril contrario.

Metros más adelante, la persona que grababa el vídeo alcanzó al vehículo.

Según testimonios de ciudadanos que presenciaron el hecho, el conductor se habría quedado dormido al volante en cuestión de minutos.

A continuación el video:

https://www.tiktok.com/@teleamazonasec/video/7681437303499197704?is_from_webapp=1&sender_device=pc

Ante esta situación, otros ciudadanos se acercaron al lugar para despertarlo. Inmediatamente después de la reacción, el sujeto abandonó el sitio.

Las autoridades de tránsito confirmaron que el personal avanzó hasta el punto para verificar la alerta.

Sin embargo, indican que no encontraron el vehículo en el momento exacto para proceder con la sanción correspondiente.

Asimismo, la autoridad declaró que no es posible sancionar a un conductor únicamente mediante informes o denuncias en redes sociales .

Las autoridades precisaron que este no es el primer caso reportado en la capital.

En situaciones anteriores se ha confirmado que los conductores se encontraban en estado de embriaguez.

Por lo que presumen que este ciudadano también habría estado bajo los efectos del alcohol.