Sorpresivo corte de luz afectó a Tumbaco y el Valle de Los Chillos este sábado 9 de agosto de 2025

Personal de la empresa eléctrica trabaja en el restablecimiento del servicio eléctrico en Quito.

Moradores de los valles de Tumbaco y Los Chillos reportaron repentinos cortes de luz este sábado 9 de agosto del 2025. La Empresa Eléctrica Quito informó que la suspensión del servicio se debe a las fuertes lluvias y descargas atmosféricas ocurridas la tarde del viernes 8.

En Tumbaco, el servicio se suspendió en los sectores de Chiviquí, La Cerámica, El Arenal, Tola Grande y sus alrededores, indicó la empresa en la red social X.

Técnicos de la empresa acudieron al sitio para reparar el daño y restablecer el servicio. Los barrios afectados no tuvieron luz al menos una hora en el transcurso de la mañana.

Mientras en el que Valle de Los Chillos, la Empresa Eléctrica Quito mencionó que los daños se deben a las fuertes lluvias y las descargas eléctricas. Personal trabaja para restablecer el servicio.

“Nuestros equipos operativos EEQ continúan con la atención de las interrupciones en el servicio eléctrico. Se restablecerá el servicio en los barrios afectados en el menor tiempo posible”, detalló la compañía.