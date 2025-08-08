Corte de luz, río desbordado...; fuertes lluvias en Quito e inundación en Sangolquí

Los bomberos de Sangolquí trabajan en destapar alcantarillas para drenar el agua de las calles.

Las fuertes lluvias de este viernes 8 de agosto de 2025 ocasionaron el desbordamiento del río Santa Clara, en Salgoquí, al suroriente de Quito.

El Sistema Integrado de Seguridad ECU911 reportó que ha recibido seis llamadas por inundaciones en Salgolquí, hasta las 16:05 de este viernes.

Sin embargo, no se han reportado personas o infraestructuras afectadas por la acumulación de agua. Mientras tanto, bomberos de Rumiñahui iniciaron la limpieza de sumideros y alcantarillas para drenar el agua de las calles.

Mientras que en diferentes sectores del sur de Quito y valle de Los Chillos se registró una granizada que cubrió de blanco las calles.

En el norte capitalino las lluvias llegaron acompañadas de una tormenta eléctrica por alrededor de dos horas. Sin embargo, no se reportaron emergencias por esta causa.

Aunque la Sierra ecuatoriana ha enfrentado varios días con radiación extrema por estar atravesando la época seca, no se descarta el aumento de lluvias, principalmente en la estribación de la Cordillera, según alerta del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Sectores sin luz

Usuarios en redes sociales reportaron cortes de luz por las fuertes lluvias en sectores del sur y valle de Los Chillos desde alrededor de las 16:00.

De acuerdo con la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), su personal ya trabaja en la "reparación de un daño en la red eléctrica de medio voltaje" afectada por las lluvias.

Los sectores que presentan problemas son La Magdalena Alta, Los Libertadores, La Unión y sus alrededores, escribió la EEQ.

Aunque usuarios de sectores como Solanda y la Kennedy reportaron la falta de energía también.

A la par otros barrios de Tumbaco y el norte de Quito registraron cortes de luz inesperados que de acuerdo con la EEQ se están reparando.