Cortes de agua en Quito por fallas técnicas y mantenimientos este sábado 4 de octubre

En algunas zonas de Quito se entregó el agua en tanqueros

La Empresa de Agua Potable de Quito (Epmaps) publicó seis comunicados en sus redes sociales este sábado 4 de octubre del 2025. Allí se informó sobre los cortes corte de agua en norte, sur y en las parroquias de la urbe quiteña. Las cuadrillas del personal de la Emaps trabaja intensamente por reestablecer el servicio de agua potable con el trasncurrir de las horas.

El primer corte de agua reportado fue por la rotura de la tubería de la línea de transmisión y dejó sin agua a nueve barrios de Conocoto. El racionamiento afectó a los habitantes de Conocoto, la segunda parroquia rural más grande de Quito.

Nueve barrios se quedaron sin agua: 6 de Diciembre, Santa Mónica, El Rosal, Servidores de la Salud, Vista Hermosa, Senderos del Valle, La Pampa, MAG y La Libertad Baja

Después de ese anuncio, el siguiente corte reportado fue en Tababela. Allí en cambio se rompió una tubería del sistema de Paluguillo y se quedaron sin agua los sectores El Vergel, Oyambaro, Oyambarillo, Tababela, San Antonio, San José, El Vergel Bajo, San Rafael, Santa Rosa, Chaupi Estancia y Empleados de la Salud.

La siguiente zona con reporte de problemas fue Cumbayá. Allí se rompió una tubería de asbesto en la calle Marieta de Veintimilla. Se quedaron sin agua los conjuntos Los Álamos, los Eucaliptos, Santa Inés, Mercedes Pallares y El Aromito.

El corte en el sur

En el sur de la capital, en cambio, se dañó el sistema de bombeo que abastece los tanques de la Forestal Medio y Bajo. Se quedaron sin agua los sectores: Forestal Alta, Media, Vertientes Unidas, Ferroviaria Alta, Recreo Clementina, Eplicachima y Lotización Quingaisa.

Arreglos en Puensagí

El cambio de una válvula y de un hidrante dejó sin agua a los sectores, San Cristóbal, Monserrate, Mirador de Puengasí, Eucaliptos, Valle Hermoso, Miravalle, San Francisco y Obrero Independiente.

El corte en barrios del norte

Ocho sectores se quedaron sin agua potable por la rotura de la tubería matriz en el sector de Bellavista Bajo, en la parroquia Jipijapa. Se vieron afectados las zonas de Borja, Yerovi, Iñaquito, Jipijapa, 6 de Diciembre, Chaupicruz, Maldonado, Zaldumbide y Las Acacias.