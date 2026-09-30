Cortes de luz afectan a La Armenia y Conocoto: usuarios reportan varias horas sin servicio

Cortes de energía eléctrica afectan por horas a Conocoto y La Armenia en el Valle de Los Chillos

Sectores de La Armenia y Conocoto, en el Valle de Los Chillos, permanecen sin energía eléctrica este miércoles 30 de septiembre de 2026.

Usuarios reportaron en redes sociales que el corte se ha extendido durante varias horas y pidieron el restablecimiento del servicio.

Usuarios reportan apagón en Conocoto

Los reportes ciudadanos señalan que varios sectores del centro de Conocoto permanecen sin luz.

Una de las alertas difundidas en redes sociales solicita solucionar el apagón lo antes posible, debido al tiempo que lleva la interrupción.

Cortes también afectan a La Armenia

La falta de energía también fue reportada en La Armenia y otros sectores del Valle de Los Chillos.

Según los usuarios, en ocasiones anteriores las interrupciones asociadas a descargas atmosféricas han tenido una duración menor; sin embargo, el corte registrado este miércoles se ha extendido por varias horas.

Empresa eléctrica explica posibles causas

La Empresa Eléctrica Quito señaló que las lluvias intensas acompañadas de descargas atmosféricas pueden generar interrupciones del servicio en determinados sectores de su área de cobertura.

La empresa no atribuyó específicamente el corte reportado en Conocoto y La Armenia a un evento particular.

Personal trabaja para restablecer el servicio

La empresa informó que su personal operativo trabaja las 24 horas, los siete días de la semana, para atender las interrupciones y restablecer el servicio.

Mientras continúen las lluvias, se recomienda a los usuarios mantenerse atentos a los canales oficiales y tomar precauciones con equipos eléctricos.