El ECU 911 reportó cortes de energía eléctrica afectan a varios sectores del norte de Quito la noche de este martes 29 de septiembre de 2026.

Sectores del norte de Quito registraron la interrupción del servicio de energía eléctrica la noche de este martes 29 de septiembre de 2026.

La alerta fue confirmada por el ECU 911 a través de su sala operativa, que dio cuenta de múltiples reportes ciudadanos provenientes de barrios.

Entre ellos están: La Rumiñahui, Carcelén, Ponceano, San Francisco, Tiwintza, El Condado, El Labrador y Calderón .

Tras las alertas emitidas por la ciudadanía, personal de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) fue notificado para intervenir en las zonas afectadas y restablecer el suministro a la brevedad posible.

Atención de la Empresa Eléctrica Quito

Ante las denuncias de los usuarios en redes sociales y canales oficiales, la Empresa Eléctrica Quito informó que ya se encuentra desplegando personal técnico en territorio.

Desde la institución confirmaron la emisión de órdenes de trabajo específicas para atender los fallos reportados en los circuitos del norte de la urbe y normalizar la prestación del servicio eléctrico en los sectores perjudicados.