Las semifinales del Mundial Femenino Sub-20 2026: cruces, horarios y emociones en Polonia

Una celebración de las jugadores de Colombia que busca la gran final

La Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026 entra en su fase más decisiva con la definición de los cuatro mejores equipos del planeta. Tras una vibrante fase eliminatoria, las selecciones de España, Italia, Corea del Norte y Colombia han asegurado su cupo entre las cuatro mejores del torneo.

El Stadion Miejski ŁKS en la ciudad de Łódź será la sede de esta apasionante jornada doble que determinará a las dos grandes finalistas que lucharán por el cetro internacional.

El primer billete a la gran final se disputará en un emocionante choque continental entre Italia y España. La Roja Sub-20 llega como una de las grandes favoritas al título tras firmar una campaña implacable marcada por su efectividad goleadora y solidez defensiva.

Teleamazonas llevará a las pantallas de todo el país la vibrante semifinal de fondo entre Corea del Norte y Colombia en horario diferido, adaptando su programación para vivir las emociones del fútbol femenino.

Por su parte, la escuadra italiana ha hecho historia al alcanzar las semifinales por primera vez en esta categoría, consolidándose como la gran revelación del certamen tras superar una dramática definición por penaltis en la ronda anterior.

En el segundo turno de la jornada, las vigentes campeonas de Corea del Norte se medirán ante una inspirada selección colombiana. El conjunto asiático ha mostrado un despliegue táctico perfecto a lo largo de la competición, avanzando a ritmo firme y manteniendo su portería imbatida.

Sin embargo, el combinado cafetero llega con la motivación al máximo tras asegurar su clasificación con un agónico triunfo en el tiempo añadido, buscando dar la gran sorpresa del torneo.

Ambos compromisos presentarán duelos tácticos de alto nivel donde la precisión y la concentración serán determinantes. Mientras que España y Corea del Norte intentarán imponer la posesión del balón y el ritmo del juego desde el inicio, Italia y Colombia apelarán al orden defensivo, la intensidad física y la efectividad en las transiciones rápidas.

La gestión de la presión en instancias definitivas será el factor clave para inclinarse hacia la victoria en dos partidos que se prevén extremadamente parejos.

Horarios Semifinales — Mundial Femenino Sub-20 Miércoles 23 de septiembre de 2026 • Hora de Ecuador (UTC-5) Partido Hora Sede 🇮🇹 Italia vs. España 🇪🇸 08:00 Stadion Miejski ŁKS, Łódź 🇰🇵 Corea del Norte vs. Colombia 🇨🇴 11:30 Stadion Miejski ŁKS, Łódź

Las ganadoras de estos enfrentamientos asegurarán su presencia en la finalísima del torneo, programada para disputarse en el mismo escenario, mientras que las selecciones perdedoras lucharán por subir al podio en el partido por el tercer lugar. La expectativa es máxima entre la afición internacional, que se alista para presenciar una jornada histórica de fútbol femenino juvenil de primer nivel.