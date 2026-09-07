Cortes de luz en Tumbaco: Empresa Eléctrica Quito realiza trabajos para restablecer el servicio

Ciudadano reportaron cortes de luz en el sector de Tumbaco, en Quito, la noche de este lunes 7 de septiembre de 2026.

Ciudadanos del valle de Tumbaco reportaron cortes no programados del servicio eléctrico durante la jornada de este lunes 7 de septiembre de 2026.

Las primeras alertas en redes sociales señalan la falta de energía en sectores de alto flujo comercial, como las inmediaciones del Centro Comercial Ventura Mall.

Ante los reiterados reclamos de los usuarios en la red social X, la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) confirmó que su personal operativo se desplegó en la zona para ejecutar trabajos correctivos y solucionar la falla técnica.

Sectores sin suministro de energía

De acuerdo con el informe técnico de la EEQ, la desconexión afectó a varias comunidades y barrios del sector.

Zonas afectadas

La Viña, Tolagasi, La Primavera, San Antonio, La Dolorosa, Cunuyacu y Pachosalas.

Barrios adicionales

Leopoldo Chávez, Rumihuayco, Lumbisí, Cochapamba, La Cerámica, Comuna Central y sus alrededores.

La entidad precisó que las cuadrillas trabajan en territorio para solucionar la avería y restablecer el fluido eléctrico en el menor tiempo posible.