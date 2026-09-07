Bomberos controlan incendio provocado por la quema de desechos en Guápulo, en Quito

Bomberos de Quito controlan incendio en el sector de Guápulo la tarde de este lunes 7 de septiembre de 2026.

El Cuerpo de Bomberos de Quito logró controlar una quema de desechos registrada la tarde de este lunes 7 de septiembre de 2026 en el sector de Guápulo, a la altura de la Av. Simón Bolívar.

Gracias a la rápida intervención del personal de socorro movilizado al punto, el fuego fue sofocado a tiempo.

Al momento, los efectivos efectúan labores de enfriamiento en la zona para evitar que las llamas se reactiven.

Sanciones por incendios y quemas

Tras la atención del evento, la institución recordó a la ciudadanía que la provocación de incendios forestales y quemas no autorizadas está prohibida y sancionada por la ley.

Las multas económicas pueden llegar hasta los USD 36 000.

Los Bomberos hicieron un llamado a la comunidad a reportar de inmediato cualquier columna de humo o quema sospechosa a través del ECU 9-1-1.