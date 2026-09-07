Bomberos controlan incendio provocado por la quema de desechos en Guápulo, en Quito
El personal de Bomberos realiza labores de enfriamiento en el sector de la Av. Simón Bolívar. La institución recordó que las multas por provocar flagelos alcanzan hasta los USD 36.000.
Bomberos de Quito controlan incendio en el sector de Guápulo la tarde de este lunes 7 de septiembre de 2026.
Bomberos Quito
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Actualizada:
07 sep 2026 - 18:51
El Cuerpo de Bomberos de Quito logró controlar una quema de desechos registrada la tarde de este lunes 7 de septiembre de 2026 en el sector de Guápulo, a la altura de la Av. Simón Bolívar.
Gracias a la rápida intervención del personal de socorro movilizado al punto, el fuego fue sofocado a tiempo.
Al momento, los efectivos efectúan labores de enfriamiento en la zona para evitar que las llamas se reactiven.
Sanciones por incendios y quemas
Tras la atención del evento, la institución recordó a la ciudadanía que la provocación de incendios forestales y quemas no autorizadas está prohibida y sancionada por la ley.
Las multas económicas pueden llegar hasta los USD 36 000.
Los Bomberos hicieron un llamado a la comunidad a reportar de inmediato cualquier columna de humo o quema sospechosa a través del ECU 9-1-1.
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