Una mochila, una foto de sus padres y sin zapatos: así fue localizada niña extraviada en Quito

Una menor extraviada fue localizada descalza en el norte de Quito este lunes 7 de septiembre de 2026.

Una intervención articulada entre el Puesto de Mando Operativo (PMO) de Carapungo y la Policía Nacional permitió el reencuentro de una menor de edad con su familia este lunes 7 de septiembre de 2026.

La niña permaneció fuera de su vivienda por aproximadamente tres horas.

La alerta se activó durante un recorrido de rutina en el parque de la Juventud, cuando una ciudadana notificó sobre la presencia de la menor en un establecimiento del sector.

Acompañamiento y retorno seguro

La pequeña, quien se encontraba asustada y descalza, explicó a las autoridades que había salido de su hogar con la intención de buscar a su madre en su lugar de trabajo.

Durante la espera de los uniformados, un funcionario municipal de la zona le facilitó un par de calzado.

Al no desear ingresar al patrullero, las brigadas acompañaron a la menor a pie a lo largo de cuatro cuadras hasta que logró identificar su domicilio.

Funcionarios municipales y elementos de la Policía Nacional acompñaron a la menor hasta su vivienda. Secretaría de Seguridad

Custodia temporal:

En el inmueble, las autoridades tomaron contacto con un familiar, quien indicó que la niña estaba a cargo de su abuela.

Reencuentro

Los equipos esperaron en el sitio durante 40 minutos hasta el retorno de la adulta mayor.

Tras entregar las directrices de protección a la ciudadana, la menor quedó nuevamente bajo el cuidado de su familia.

Atención en la capital

Con este caso, los 22 Puestos de Mando Operativo de la ciudad registran 70 ayudas a personas extraviadas en Quito desde marzo de 2026 hasta la fecha.

Según las autoridades municipales, la estrategia articulada busca reforzar la seguridad, el control del espacio público y la asistencia ciudadana en territorio.