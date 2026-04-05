Cuatro heridos en un choque múltiple en la avenida Mariscal Sucre en Quito

Un choque múltiple se registró este domingo 5 de abril del 2026

Un choque múltiple se registró este domingo 5 de abril en la avenida Mariscal Sucre, antes del ingreso al túnel San Juan. Así informó el Cuerpo de Bomberos de Quito a través de sus redes sociales. Cuatro personas resultaron heridos por este siniestro en el último día del feriado.

En el mensaje de las redes sociales de los Bomberos se informó que "la vía se encuentra cerrada en sentido norte – sur, por favor toma rutas alternas", detalló la entidad junto a imágenes de lo ocurrido.

Los heridos recibieron atención prehospitalaria por parte del equipo de los Bomberos de Quito. Se recomienda a los conductores circular con precaución por esta vía de la capital.

La Agencia Metropolitana de Tránsito y los Bomberos desplegaron un operativo en conjunto para garantizar la movilidad en el cierre del feriado.