Una cucaracha salió de un pollo cocido en el Centro Histórico de Quito

Una cucaracha fue encontrada en un pollo cocinado en un restaurante de Quito.

Una inspección terminó con la clausura de un restaurante ubicado en el Centro Histórico de Quito después de que técnicos encontraran serios problemas de higiene en las áreas donde se preparaban y almacenaban alimentos.

El operativo fue realizado el 19 de agosto de 2026 por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), con apoyo de la Policía Nacional, a través de la unidad especializada UDAR.

Heces de roedores entre los primeros hallazgos

Durante el recorrido, los funcionarios encontraron heces de roedores en diferentes zonas del establecimiento. Además, identificaron deficiencias en las condiciones de higiene, manipulación y almacenamiento de los productos destinados a los clientes.

La presencia de plagas en lugares donde se preparan alimentos representa un riesgo porque puede provocar la contaminación de los productos que posteriormente llegan a los consumidores.

Una cucaracha salió de un pollo cocido

Durante la inspección, una cucaracha salió del interior de un pollo que ya estaba cocido y permanecía junto a otros alimentos. La situación alertó a los funcionarios sobre las condiciones en las que se manipulaba y conservaba la comida dentro del establecimiento.

Arcsa clausuró el restaurante

Tras comprobar las irregularidades, la Arcsa dispuso la clausura del establecimiento como medida sanitaria para evitar posibles riesgos para los consumidores.

El restaurante no podrá continuar operando mientras se mantenga vigente la medida y deberá corregir las irregularidades señaladas por la autoridad sanitaria.

Los controles forman parte de las inspecciones que realizan las autoridades a negocios dedicados a la preparación y comercialización de alimentos para verificar el cumplimiento de las condiciones sanitarias.