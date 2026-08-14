Una papa como “tapón” y heces de roedor: clausuran una planta de snacks en Azogues

Lo que debía ser una planta para elaborar alimentos terminó clausurada por sus condiciones sanitarias. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) encontró plagas en un lugar dedicado a producir papas en funda y otros snacks en Azogues, provincia de Cañar.

Heces de roedor cerca del producto terminado

Durante el recorrido, los técnicos encontraron heces de roedor en diferentes espacios de la planta. Los rastros estaban tanto en las áreas de producción como de almacenamiento e incluso en lugares donde se guardaban etiquetas y productos ya terminados.

La falta de limpieza también era evidente. El Arcsa reportó aceite y grasa acumulados en los pisos, al punto de volver resbalosas algunas áreas. A esto se sumaba una importante cantidad de desechos y un manejo inadecuado de los residuos, condiciones que favorecían la aparición de plagas.

Una papa era utilizada como “tapón”

Pero uno de los hallazgos más particulares estaba dentro del proceso de producción. Los inspectores encontraron una papa grande utilizada como tapón improvisado en una máquina empleada durante el procesamiento.

Según Arcsa, faltaba la pieza adecuada y se había colocado la papa para evitar que el agua se derramara. La inspección también detectó aceite oscuro y problemas en el manejo de las aguas residuales.

La planta permanecerá clausurada

Ante las irregularidades, el Arcsa dispuso la clausura del establecimiento hasta que sus responsables corrijan las observaciones sanitarias.

La autoridad recordó que estas condiciones pueden poner en riesgo la seguridad de los alimentos que finalmente llegan a los consumidores.