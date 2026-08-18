Arcsa clausura una fábrica clandestina de embutidos en Guayaquil

ICucarachas, sangre y restos de carne fueron encontrados dentro de una fábrica clandestina de embutidos en el noroeste de Guayaquil.

Una investigación por productos vendidos en la vía pública que provocaron problemas de salud a varios ciudadanos terminó destapando una fábrica clandestina de embutidos en Monte Sinaí, al noroeste de Guayaquil.

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) siguió el rastro de esos alimentos hasta una casa que, por fuera, tenía apariencia de una vivienda común, pero en su interior se elaboraban embutidos sin permiso de funcionamiento.

Cucarachas, sangre y restos de carne

Al ingresar, los técnicos encontraron sangre, restos de carne y grasa en pisos, drenajes, equipos y utensilios. También detectaron cucarachas en las rejillas por donde circulaban fluidos y aguas residuales.

Las cámaras utilizadas para conservar los productos en frío tenían corrosión y filtraciones de agua, mientras parte de la materia prima permanecía directamente sobre el suelo.

Usaban destornilladores para manipular alimentos

Durante la elaboración de los productos se utilizaban destornilladores y cuchillos deteriorados.

Además, trabajadores manipulaban alimentos sin cumplir con la indumentaria sanitaria correspondiente y el hielo utilizado durante la cocción se almacenaba en sacos bajo condiciones antihigiénicas.

Ante las condiciones encontradas y el riesgo para los consumidores, Arcsa clausuró temporalmente el establecimiento por no contar con permiso de funcionamiento e incumplir las condiciones higiénico-sanitarias establecidas en la Ley Orgánica de Salud.