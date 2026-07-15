Habilitan 1 829 nuevos cupos para niños y niñas en los Quito Wawas

1 829 nuevos cupos fueron abiertos en los centros de desarrollo infantil Quito Wawas, con el propósito de ampliar la cobertura del servicio dirigido a niñas y niños de entre 1 y 3 años que se encuentran en condiciones de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad.

Según información municipal, el proceso de inscripciones estará disponible hasta el 15 de agosto de 2026.

Estos espacios atienden a más de 4 000 niñas y niños distribuidos en 45 parroquias urbanas y rurales.

Quito cuenta con una red de 95 Quito Wawas, de los cuales tres funcionan bajo administración directa del Municipio y 92 mediante convenios con organizaciones cooperantes.

Cupos para niños en situación de vulnerabilidad

El ingreso al programa contempla una valoración técnica y socioeconómica que permite priorizar a las familias con mayores necesidades.

Además del cuidado diario, los centros ofrecen alimentación, estimulación temprana y acompañamiento para fortalecer el desarrollo integral durante los primeros años de vida.

Como parte de la expansión del servicio, el cabildo informó que próximamente entrará en funcionamiento el centro Quito Wawas Atucucho, con capacidad para 100 usuarios.

Asimismo, está prevista la implementación de dos nuevos centros en los sectores de Pisulí y Solanda, con el objetivo de acercar la atención a más familias quiteñas.