Un hombre y su hijo fueron raptados, torturados y asesinados en Manabí

Agentes de invertigación acudieron a la escena del crimen para recopilar indicios.

Un hombre de 50 años y su hijo, de 17, fueron encontrados sin vida el 14 de julio en el sector Las Coronas, Manabí. Ambos presentaban impactos de bala y señales de haber sido torturados antes del asesinato.

De acuerdo con información de las autoridades, las víctimas habrían sido sacadas por la fuerza de su vivienda por un grupo de sujetos armados.

Horas más tarde, sus cuerpos fueron localizados a un costado de la carretera, lo que movilizó a las unidades policiales para acordonar la zona e iniciar las diligencias correspondientes.

Autoridades investigan el hecho

Según Policía, los fallecidos residían desde hace varios años en el cantón Sucre, aunque eran originarios de Pedernales.

Familiares recordaron que días atrás habían celebrado el cumpleaños número 17 del adolescente, en una reunión familiar.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre detenciones relacionadas con el caso.