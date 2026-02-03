Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Quito

Curso gratuito de primeros auxilios de perros y gatos; así puede inscribirse

Las inscripciones al curso virtual gratuito de primeros auxilios para perros y gatos están abiertas hasta el lunes 9 de febrero de 2026.

El curso pretende desarrollar competencias básicas para identificar y actuar ante situaciones de emergencia en animales de compañía.

Quito Informa

Autor

Ana Rosero

Actualizada:

03 feb 2026 - 06:44

Unirse a Whatsapp

La Fundación Franz Weber, en alianza con la Unidad de Bienestar Animal (UBA), impartirán un curso virtual gratuito de primeros auxilios para perros y gatos.

El objetivo es que las personas sepan cómo actuar frente a un accidente, una intoxicación o una situación de emergencia con los animales de compañía.

El Municipio de Quito informó que las inscripciones están abiertas hasta el 9 de febrero de 2026, en https://shorturl.at/qMoqm y los cupos son limitados.

Esta capacitación tiene una duración de 40 horas, está dirigida a tutores, cuidadores, voluntarios, activistas y a todas las personas interesadas en adquirir conocimientos sobre cómo actuar ante emergencias que involucren perros y gatos.

Estructura del curso

El curso consta de siete unidades didácticas, y cada una incluye: un documento en formato PDF con el contenido teórico, lecturas complementarias y un test de evaluación con ejercicios de corrección automática.

Las unidades que conforman la formación son:

  • Primeros pasos: identificación oportuna de la gravedad y priorización de la atención en una emergencia.
  • Heridas, hemorragias y contusiones: manejo inicial y control seguro de lesiones.
  • Accidentes físicos: actuación ante quemaduras y emergencias por electricidad.
  • Riesgos en el ambiente: prevención y respuesta frente a intoxicaciones y amenazas del entorno.
  • Emergencias neurológicas: reconocimiento y actuación ante convulsiones y otras crisis neurológicas.
  • Reanimación cardiopulmonar (RCP): técnicas básicas para salvar vidas en situaciones críticas.
  • Primeros auxilios en situaciones de desastres naturales: preparación y respuesta ante emergencias colectivas.

Las personas que busquen obtener el certificado del curso, es obligatorio superar los cuestionarios de evaluación de cada unidad.

