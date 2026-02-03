Curso gratuito de primeros auxilios de perros y gatos; así puede inscribirse

El curso pretende desarrollar competencias básicas para identificar y actuar ante situaciones de emergencia en animales de compañía.

La Fundación Franz Weber, en alianza con la Unidad de Bienestar Animal (UBA), impartirán un curso virtual gratuito de primeros auxilios para perros y gatos.

El objetivo es que las personas sepan cómo actuar frente a un accidente, una intoxicación o una situación de emergencia con los animales de compañía.

El Municipio de Quito informó que las inscripciones están abiertas hasta el 9 de febrero de 2026, en https://shorturl.at/qMoqm y los cupos son limitados.

Esta capacitación tiene una duración de 40 horas, está dirigida a tutores, cuidadores, voluntarios, activistas y a todas las personas interesadas en adquirir conocimientos sobre cómo actuar ante emergencias que involucren perros y gatos.

Estructura del curso

El curso consta de siete unidades didácticas, y cada una incluye: un documento en formato PDF con el contenido teórico, lecturas complementarias y un test de evaluación con ejercicios de corrección automática.

Las unidades que conforman la formación son:

Primeros pasos: identificación oportuna de la gravedad y priorización de la atención en una emergencia.

identificación oportuna de la gravedad y priorización de la atención en una emergencia. Heridas, hemorragias y contusiones: manejo inicial y control seguro de lesiones.

manejo inicial y control seguro de lesiones. Accidentes físicos: actuación ante quemaduras y emergencias por electricidad.

actuación ante quemaduras y emergencias por electricidad. Riesgos en el ambiente: prevención y respuesta frente a intoxicaciones y amenazas del entorno.

prevención y respuesta frente a intoxicaciones y amenazas del entorno. Emergencias neurológicas: reconocimiento y actuación ante convulsiones y otras crisis neurológicas.

reconocimiento y actuación ante convulsiones y otras crisis neurológicas. Reanimación cardiopulmonar (RCP): técnicas básicas para salvar vidas en situaciones críticas.

técnicas básicas para salvar vidas en situaciones críticas. Primeros auxilios en situaciones de desastres naturales: preparación y respuesta ante emergencias colectivas.

Las personas que busquen obtener el certificado del curso, es obligatorio superar los cuestionarios de evaluación de cada unidad.