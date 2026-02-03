Curso gratuito de primeros auxilios de perros y gatos; así puede inscribirse
Las inscripciones al curso virtual gratuito de primeros auxilios para perros y gatos están abiertas hasta el lunes 9 de febrero de 2026.
El curso pretende desarrollar competencias básicas para identificar y actuar ante situaciones de emergencia en animales de compañía.
Quito Informa
Compartir
Actualizada:
03 feb 2026 - 06:44
La Fundación Franz Weber, en alianza con la Unidad de Bienestar Animal (UBA), impartirán un curso virtual gratuito de primeros auxilios para perros y gatos.
El objetivo es que las personas sepan cómo actuar frente a un accidente, una intoxicación o una situación de emergencia con los animales de compañía.
El Municipio de Quito informó que las inscripciones están abiertas hasta el 9 de febrero de 2026, en https://shorturl.at/qMoqm y los cupos son limitados.
Esta capacitación tiene una duración de 40 horas, está dirigida a tutores, cuidadores, voluntarios, activistas y a todas las personas interesadas en adquirir conocimientos sobre cómo actuar ante emergencias que involucren perros y gatos.
Estructura del curso
El curso consta de siete unidades didácticas, y cada una incluye: un documento en formato PDF con el contenido teórico, lecturas complementarias y un test de evaluación con ejercicios de corrección automática.
Las unidades que conforman la formación son:
- Primeros pasos: identificación oportuna de la gravedad y priorización de la atención en una emergencia.
- Heridas, hemorragias y contusiones: manejo inicial y control seguro de lesiones.
- Accidentes físicos: actuación ante quemaduras y emergencias por electricidad.
- Riesgos en el ambiente: prevención y respuesta frente a intoxicaciones y amenazas del entorno.
- Emergencias neurológicas: reconocimiento y actuación ante convulsiones y otras crisis neurológicas.
- Reanimación cardiopulmonar (RCP): técnicas básicas para salvar vidas en situaciones críticas.
- Primeros auxilios en situaciones de desastres naturales: preparación y respuesta ante emergencias colectivas.
Las personas que busquen obtener el certificado del curso, es obligatorio superar los cuestionarios de evaluación de cada unidad.
Compartir