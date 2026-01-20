Denuncian matanza de perros y gatos en camaroneras de Guayaquil; Municipio investiga

Autoridades de Guayaquil adelantan que llevarán a cabo una investigación por el caso de maltrato animal.

El Municipio de Guayaquil anunció este martes 20 de enero de 2026 que investigará denuncias de maltrato y matanza de perros y gatos en camaroneras de la Isla Puná.

El Cabildo adelantó que personal de la Dirección de Protección de los Derechos de los Animales (Pro Animal) se desplazará hasta el sitio para recoger información y verificar las denuncias ciudadanas.

En Guayaquil rige una ordenanza en contra del maltrato animal en la que s eprohíben prácticas crueles como el ahorcamiento, sofocación o enterramiento de animales vivos.

Si se confirman las denuncias, la Comisaría Municipal aplicará las sanciones respectivas, que corresponden a multas de tres a siete salarios, es decir entre 1 446 y 3 374 dólares.

Además, el Municipio añadió que estos hechos podrían incurrir en un delito penal, contenido en el artículo 250.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) por la muerte cruel de animales de fauna urbana.

Videos difundidos en redes sociales muestran actos crueles contra animales, incluido ahogarlos en sacos de yute o golpearlos mientras aullan de manera desgarradora.

Rechazo a los actos en contra de los animales

Un comunicado del Movimiento Ambientalista del Ecuador denunció y rechazó este tipo de prácticas calificadas como "control poblacional", y recordó que en Ecuador los animales son sujetos de derechos y no pueden ser "torturados, asesinados, ni tratados como desechos".

En el texto se denuncia que perros y gatos son víctimas de "envenenamientos, golpes, ahorcamientos, disparos y otras formas de muerte violenta", lo que representa una práctica de "crueldad organizada, violencia institucionalizada y violación directa a los derechos de los animales".

Por su parte, la Cámara Nacional de Acuacultura también emitió un comunicado rechazando cualquier acto de maltrato animal y calificó a este tipo de conductas como "inaceptables y reprochables".

Asimismo, añadió que se trata de un caso aislado y que no representa al sector camaronero del país, y comunció que el gremio se encuentra dispuesto a colaborar en la investigación de este caso.