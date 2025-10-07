Decenas de personas marchan en el norte de Quito en contra del gobierno de Daniel Noboa

Decenas de personas marcharon desde la casa del Pueblo Kitu Kara, en el norte de Quito.

Decenas de manifestantes marcharon por la avenida 12 de Octubre, en el norte de Quito, la noche de este martes 7 de octubre de 2025.

El grupo de personas partió desde La Floresta con música, tambores y pancartas para protestar en contra del gobierno de Daniel Noboa.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reportó un cierre vial sobre la avenida 12 de Octubre, desde la Plaza Artigas hasta la calle Lizardo García, en sentido norte - sur.

Los manifestantes se reunieron alrededor de las 17:00 en los exteriores de la casa del Pueblo Kitu Kara, en La Floresta, ante una denuncia de un fuerte despliegue policial y militar en el sitio.

La movilización avanzó por la avenida Coruña hasta tomar la 12 de Octubre. Decenas de policías acompañaron la marcha y bloquearon el paso.

Los manifestantes regresaron caminando hacia la casa del Pueblo Kitu Kara. Sin embargo, la protesta avanzó sin disturbios ni desmanes.

Durante la misma jornada, pero en la mañana, una caravana en la que se movilizaba Noboa fue atacada en Cañar.

El Gobierno denunció el intento de asesinato del Primer Mandatario y adelantó que hay cinco personas detenidas que serán acusadas de terrorismo.