Terminal de Carcelén suspende venta de boletos a Ibarra y Otavalo por bloqueos en vías
La suspensión de la venta de boletos a Ibarra y Itavalo se da por el paro de la Conaie y los bloqueos de vías principalmente en Imbabura.
Terminales de Quito operarán con protocolos especiales durante el feriado de octubre
08 oct 2025 - 13:44
El Terminal de Carcelén suspendió la venta de boletos a Ibarra y Otavalo previo a los cuatro días de feriado por la Independencia de Guayaquil. Esa medida se adoptó por los bloqueos en las vías por las manifestaciones.
Este miércoles 8 de octubre del 2025 se cumplen 17 días del paro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) por la eliminación del subsidio al diésel.
Una de las formas de protesta social de este paro ha sido el cierre de vías con obstáculos y quema de llantas. La provincia de Imbabura ha sido el epicentro de las manifestaciones.
El Municipio de Quito confirmó que en la Terminal de Carcelén no se venden pasajes hacia Ibarra y Otavalo para el feriado de cuatro días dispuesto por Daniel Noboa. Únicamente se activan dos frecuencias de viaje hacia Tulcán que van por la vía de San Lorenzo.
Son 14 operadoras las que prestan sus servicios en el Terminal de Carcelén hacia destinos del norte del país: Los Lagos, Otavalo, Expreso Turismo, Aerotaxi, Flota Imbabura, San Gabriel, Espejo, Pullman Carchi, Expreso Tulcán, Velotax Norte, Flota Imbabura, San Cristóbal, Tax Gacela, Trans Vencedores.
Con ese antecedente de los cierres viales por el paro, la entidad municipal recomienda a quienes deseen viajar contactarse directamente con sus operadoras de preferencia y consultar la disponibilidad de las rutas.
Recomendaciones para los usuarios
El feriado del 9 de Octubre en Ecuador se extenderá desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de octubre del 2025. Por lo tanto, hay familias que buscan salir de viaje en estos días a distintos puntos del país.
En Quito se espera un incremento en la movilidad de los usuarios por las terminales terrestres de Quitumbe y Carcelén durante los días de asueto. Estas son algunas recomendaciones para los viajeros:
- Planifique su viaje y consulte con la operadora de transporte los horarios de salida de las unidades
- Compre los boletos directamente en ventanilla.
- Consulte canales oficiales de información para conocer el cierre de vías.
- No descuide sus maletas, ni entregue a terceros sus pertenencias.
- Recuerde, que las unidades autorizadas salen directamente desde las estaciones Carcelén y Quitumbe.
- Las terminales reforzarán actividades de control para verificar tarifas autorizadas y el sellado de los buses, para garantizar la seguridad de los pasajeros.
