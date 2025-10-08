Terminal de Carcelén suspende venta de boletos a Ibarra y Otavalo por bloqueos en vías

Terminales de Quito operarán con protocolos especiales durante el feriado de octubre

El Terminal de Carcelén suspendió la venta de boletos a Ibarra y Otavalo previo a los cuatro días de feriado por la Independencia de Guayaquil. Esa medida se adoptó por los bloqueos en las vías por las manifestaciones.

Este miércoles 8 de octubre del 2025 se cumplen 17 días del paro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) por la eliminación del subsidio al diésel.

Una de las formas de protesta social de este paro ha sido el cierre de vías con obstáculos y quema de llantas. La provincia de Imbabura ha sido el epicentro de las manifestaciones.

El Municipio de Quito confirmó que en la Terminal de Carcelén no se venden pasajes hacia Ibarra y Otavalo para el feriado de cuatro días dispuesto por Daniel Noboa. Únicamente se activan dos frecuencias de viaje hacia Tulcán que van por la vía de San Lorenzo.

Son 14 operadoras las que prestan sus servicios en el Terminal de Carcelén hacia destinos del norte del país: Los Lagos, Otavalo, Expreso Turismo, Aerotaxi, Flota Imbabura, San Gabriel, Espejo, Pullman Carchi, Expreso Tulcán, Velotax Norte, Flota Imbabura, San Cristóbal, Tax Gacela, Trans Vencedores.

Con ese antecedente de los cierres viales por el paro, la entidad municipal recomienda a quienes deseen viajar contactarse directamente con sus operadoras de preferencia y consultar la disponibilidad de las rutas.

Recomendaciones para los usuarios

El feriado del 9 de Octubre en Ecuador se extenderá desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de octubre del 2025. Por lo tanto, hay familias que buscan salir de viaje en estos días a distintos puntos del país.

En Quito se espera un incremento en la movilidad de los usuarios por las terminales terrestres de Quitumbe y Carcelén durante los días de asueto. Estas son algunas recomendaciones para los viajeros: