Hombre es sentenciado a 22 años de cárcel por violación a niña de 10 años

Manuel Mesías R. M. fue sentenciado, el 9 de julio de 2026, a 22 años de cárcel como autor de violación, a la hija de su sobrina política.

De acuerdo con la información, el sentenciado cometió el delito de violación de forma sistemática, desde que la niña tenía 10 años hasta aproximadamente los 11.

Durante ese tiempo, el procesado la amenazó de muerte para que guardara silencio tras los delitos cometidos.

Sin embargo, la niña reveló lo sucedido a su madre cuando se enteró de que su hermana menor también estaba siendo víctima del mismo sujeto, quien además era vecino de la familia.

Los hechos ocurrían cuando la madre salía a trabajar

Según información de Fiscalía, como consecuencia del delito, la víctima quedó embarazada. Además, pese a que ya existía una denuncia en su contra, las agresiones sexuales continuaron.

Estos hechos ocurrían cuando la madre salía a trabajar, en algunas ocasiones, en la carpintería del ahora sentenciado, antes de que ella conociera lo que estaba ocurriendo.

Entre las pruebas presentadas por la Fiscal constan el testimonio de la víctima, los testimonios de los peritos médico legista, psicólogo y de entorno social, el informe de ADN, entre otros.

El Tribunal fijó además, una reparación integral de USD 20 000 por el daño causado a la niña, los gastos obstétricos y la manutención de la bebé producto del embarazo.