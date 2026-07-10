Cierre vial por siniestro de tránsito en la av. Interoceánica en la vía a Pifo este viernes 10

Siniestro de tránsito en la av. Interoceániza en Quito

Tres carriles cerrados sobre la av. Interoceánica en sentido Aeropuerto-Quito por un siniestro de tránsito la mañana de este viernes 10 de julio del 2026.

Agentes de tránsito informaron que dos vehículos se vieron involucrados en un choque que dejó a una persona herida que fue atendida por paramédicos en el lugar.

🚨 #Actualización |



👮🏻‍♀️ Debido al siniestro de tránsito registrado en el lugar, se realiza el desvío del tráfico por la av. Conquistadores. pic.twitter.com/0PTr1yaZ0j — AMTQuito (@AMT_Quito) July 10, 2026

La atención de la emergencia se coordinó con angentes del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) quienes llegaron hasta el lugar para recbar indicios y determinar las causas del siniestro.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desplegó un operativo de movilidad para controlar y gestionar el flujo vehicular en el sector.

La AMT indicó que se realiza el desvío del tráfico por la av. Conquistadores.