Descubren un bar clandestino oculto sobre un techo falso cerca de la UCE, en Quito.

Un bar clandestino que operaba de manera camuflada en el sector de la Universidad Central, al norte de Quito, fue clausurado en un operativo liderado por la Agencia Metropolitana de Control (AMC).

La acción se ejecutó con el apoyo del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano y la Policía Nacional.

El establecimiento funcionaba en el piso superior de un local de comida rápida.

Para acceder al lugar, los clientes ingresaban por un pasaje oculto tras una estructura que simulaba ser parte del cielo raso, la cual conectaba con unas gradas estrechas que llevaban al bar.

Descubren un bar clandestino oculto sobre un techo falso cerca de la UCE, en Quito. Foto: AMC

Requeridos por la justicia en el bar

Al momento de la intervención, las autoridades encontraron a cerca de 100 personas, en su mayoría estudiantes universitarios.

Las autoridades indicaron que estaban consumiendo bebidas alcohólicas.

El espacio contaba con equipos de sonido, luces y mobiliario adaptados para recibir a decenas de clientes.

Descubren un bar clandestino oculto sobre un techo falso cerca de la UCE, en Quito. Foto: AMC

Durante el procedimiento, la Policía Nacional revisó los antecedentes de los asistentes.

Fue ahí que identificaron a cuatro personas que contaban con boletas judiciales de requerimiento.

Propietario reincidente

Las investigaciones de la AMC determinan que el propietario del inmueble es el mismo dueño de un restaurante y de otro bar clandestino intervenido y clausurado en abril de este año en el mismo sector.

En aquella ocasión, las autoridades encontraron a 200 personas consumiendo alcohol en un espacio al que se accedía desde un hostal y un local de comida.

Descubren un bar clandestino oculto sobre un techo falso cerca de la UCE, en Quito. Foto: AMC

Pese a que los sellos de clausura anteriores continuaban colocados, el propietario habilitó un espacio contiguo.

Utilizó nuevamente la fachada de venta de alimentos para ocultar la actividad ilegal.

"Nuestros controles se realizan en establecimientos de todo el Distrito Metropolitano que incumplen la normativa. Si un negocio funciona sin permisos, pone en riesgo a sus clientes o intenta ocultar una actividad económica, tenemos la obligación de intervenir" Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de la AMC.

De acuerdo con el Código Municipal de Quito, operar un establecimiento tipo bar sin los permisos administrativos correspondientes conlleva una multa.

La misma oscila entre los 9 y 15 salarios básicos unificados, sanción que podría ascender hasta los USD 7 230.