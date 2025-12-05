Chiva que se volcó en el norte de Quito funcionaba sin permisos de operación confirmó AMT

El cajón de una chiva se fue al piso con los ocupantes a bordo.

La chiva que se volcó en el norte de Quito la noche del jueves 4 de noviembre del 2025 operaba sin permisos de funcionamiento, confirmó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

El percance ocurrió en el sector de las Naciones Unidas, en el hipercentro de la capital, en donde se concentraron estos vehículos a propósito de las Fiestas de Quito.

Washington Martínez, director de la AMT, confirmó que el vehículo no se sometió al proceso de control previo para recibir el permiso de funcionamiento. Además, indicó que el conductor fue detenido tras el siniestro.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito atendieron a ocho personas con heridas leves y las trasladaron a dos casas de salud. Durante el siniestro la avenida Naciones Unidas se cerró para dar atención a los afectados.

La AMT también indicó que presentará una denuncia correspondiente para que se investigue este caso. Según el organismo, este año presentaron solicitudes de funcionamiento 150 chivas. De ellas, solo 85 superaron las revisiones técnicas y de seguridad.

"No utilicen chivas ilegales; muchas son buses adaptados sin condiciones técnicas y aumentan el riesgo de siniestros”, indicó Martínez, quien pidió verificar el salvoconducto.

Tras este hecho la AMT anunció que reforzará los operativos de control a estos vehículos, durante el feriado por los 491 años de Fundación de Quito.