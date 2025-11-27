La restricción de vehículos pesados en Quito se aplaza; este es el nuevo cronograma

El Municipio de Quito planteó la restricción de circulación de vehículos pesados en la ciudad.

La restricción de circulación de vehículos pesados en Quito se aplaza. Así lo informó este jueves 27 de noviembre de 2025 el secretario de Movilidad, Álex Pérez.

El funcionario dijo que "entendemos que el mes de diciembre es un mes en el que el sector productivo logra revitalizarse y tiene una alta dinámica comercial". De esta manera se suspendió el inicio de los operativos restrictivos en diciembre, tal como anuncio el alcalde Pabel Muñoz.

Esta decisión se toma dos días después de que transportistas de vehículos pesados realizaran un plantón y caravana por la Ruta Viva en rechazo a la medida que también se aplicará en la avenida Simón Bolívar.

Nuevas fechas:

Enero - abril, de 06:00 a 10:00

De abril en adelante, de 06:00 a 10:00 y de 16:00 a 20:00

“Restringir la circulación de vehículos pesados no va a reducir los siniestros, y peor aún, tendremos un caos en las vías porque todos los vehículos pesados saldrán a la misma hora”, señaló el día de la movilización el transportista José Villaroel.

De acuerdo con Pérez, se han llevado a cabo mesas de trabajo en busca de reducir los siniestros y no afectar la cadena logística. "Hemos llegado a algunos acuerdos", anunció.

"Mientras tanto seguiremos reforzando los controles con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT)", añadió Pérez.