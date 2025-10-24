Emergencia por deslave en San Antonio de Pichincha este viernes 24 de octubre del 2025

Sectores de Quito registraron inundaciones este viernes 24 de octubre del 2025.

El alcalde Pabel Muñoz informó que se reportó un deslave en la comuna de Cárcelen, en San Antonio de Pichincha, la noche del viernes 24 de octubre del 2025.

En su cuenta de X, el burgomaestre informó que la emergencia se produjo por las intensas lluvias registradas en las parroquias del norte de Quito. También confirmó que cinco familias resultaron afectadas.

"Nuestra maquinaria y equipos se activaron de inmediato y trabajan en coordinación con la Presidenta del GAD parroquial para garantizar la seguridad del sector y habilitar los accesos", señaló Muñoz.

Mientras que a las familias afectadas se les entregó la ayuda humanitaria correspondiente para estos casos.

Noticia en desarrollo...